’Advies voor Ajax? Rustig blijven als Real scoort…’

„Dan heeft Ajax nog steeds dezelfde opdracht als nu, het moet twee keer scoren. Het maakt natuurlijk wel een verschil of je Real thuis of uit treft. Bovendien heeft Real een indrukwekkende serie in de Champions League”, vervolgt Van der Vaart.

Het ontbreken van Sergio Ramos? „Geweldig voor Ajax. Wat hij heeft gedaan met die bewuste gele kaart vind ik onnodig. Ik snap het ook niet. Real is niet eens zeker van de volgende ronde. Al blijf ik een groot fan van Ramos.”

Van der Vaart kwam in zijn actieve voetballoopbaan uit voor zowel Ajax als Real Madrid. Zo stond de ex-international tussen 2000 en 2005 in Amsterdam onder contract en droeg hij in de periode van 2008 tot en met 2010 het shirt van de Koninklijke. Met Ajax veroverde Van der Vaart twee keer de landstitel, in die missie slaagde hij in Madrid niet. Daar werd alleen de Supercopa gewonnen.

De bewuste gele kaart voor Real-verdediger Sergio Ramos tegen Ajax. Ⓒ Reuters