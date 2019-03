De Jong ondanks brons: ’Het was niet mijn weekend’

„Het was niet echt mijn weekend”, zei De Jong desondanks tegenover de NOS. „Natuurlijk hoop je dat het iets beter gaat, maar ik denk dat ik toch een beetje last had van de hoogte hier. Daardoor zat ik er soms een beetje naast met mijn timing. Dat heeft snelheid gekost. Gezien het verloop van alle vier de afstanden mag ik blij zijn met deze bronzen medaille.”

Veel harder

De 23-jarige Friezin zei dat ze alles uit haar lijf had gehaald wat er in zat. „En dan eindig je achter twee toppers als Martina Sablikova en Miho Takagi. Dat is gewoon heel mooi. Daarom loop ik ook niet met een chagrijnige kop rond”, sprak De Jong, die al vooruit keek naar volgend seizoen. „Ik heb dit jaar veel persoonlijke records gereden, maar ik moet nog veel harder. Met name op het technische aspect moet er flink gehamerd worden. Het moet nog veel harder.”