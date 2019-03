Bo Bendsneyder sluit voorseizoen af met top 10-klassering

Op het Losail International Circuit, waar aanstaande vrijdag de vrije trainingen voor de Grand Prix van Qatar beginnen, noteerde Bendsneyder in de laatste testsessie de tiende tijd. Zijn tijdelijke, Zwitserse teamgenoot Jesko Raffin - die de Zuid-Afrikaan Steven Odendaal (voetoperatie) verving - eindigde als zeventiende.

Vertrouwen

„Al met al een goede test, waarin we veel hebben kunnen doen en goede resultaten hebben behaald. Dat geeft vertrouwen. Ik denk dat we een goede setup hebben om vrijdag het seizoen mee te beginnen”, zei Bendsneyder.

„Ik kon meteen met een goed gevoel en goede tijden beginnen aan de laatste dag, doordat de problemen die we gisteren hadden waren opgelost. Maar als je harder gaat rijden, kunnen er altijd weer nieuwe dingen opduiken. In sessie 2 wilden we met een set nieuwe banden aan de slag gaan, maar door problemen met de elektronica ging die sessie bijna in zijn geheel verloren. Dat is balen, want in die sessie was de baantemperatuur het beste. In de derde sessie was het veel kouder en dus minder gunstig, maar omdat we zoveel tijd waren verloren in de tweede sessie, zijn we toch de baan op gegaan en heb ik ook nog een time attack gedaan.”