Imponerende Roest wereldkampioen allround

De 23-jarige schaatser won de afsluitende tien kilometer in 12.51,17, en stelde daarmee zijn gouden medaille op imponerende wijze veilig. Na de eerste twee afstanden van zaterdag had Roest de eerste plaats al in handen, en die stond hij zondag niet meer af.

Kramer brons

Met een goed opgebouwde race, tegen ploeggenoot Sven Kramer in de laatste rit, hield hij de Noor Sverre Lunde Pedersen ruimschoots onder zich. Pedersen verdiende de zilveren medaille, het brons was voor Kramer, die in zijn carrière liefst negen keer wereldkampioen allround werd.

Roest behaalde zijn tweede wereldtitel op rij geheel op eigen kracht. Vorig jaar kreeg hij zijn eerste hoofdprijs min of meer in zijn schoot geworpen. Pedersen ging in het Olympisch Stadion in Amsterdam op de 10.000 meter knullig onderuit, waardoor hij een royale marge op Roest verspeelde.