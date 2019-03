Roest geniet van ’mooiste’ wereldtitel: ’Ik had wat stress’

„Makkelijk zou ik het inderdaad niet willen noemen”, lachte Roest bij de NOS. „Want ik had wel wat stress richting de 10 kilometer. In de aanloop er naartoe, maar ook tijdens de rit zelf wel. Toen ik de tijd van Sverre Lunde Pedersen (12.56,91, red.) zag, dacht ik niet dat het onmogelijk was. Maar het ijs hier is nog niet supersnel, al doet Martina Sablikova het anders lijken”, verwees Roest naar zijn Tsjechische evenknie, die onder meer via twee wereldrecords de titel bij de vrouwen voor zich opeiste.

Bekijk ook: Imponerende Roest wereldkampioen allround

Geen fouten

„Voor mij was dit een perfect allround toernooi”, zei Roest. „Ik heb op elke afstand goed gereden en geen fouten gemaakt. De 1500 meter kon wellicht wat beter, maar dat heb ik op de tien kilometer wel goed gemaakt”, aldus de kersverse wereldkampioen, die toegaf dat deze titel meer voldoening gaf dan die van vorig jaar. Toen profiteerde Roest van de val van Pedersen op de afsluitende afstand, waardoor de Nederlander de titel kon grijpen.

Bekijk ook: Waanzinnig goud Sablikova via wereldrecord

„Ik hoop dat er nog een heleboel allroundtitels volgen”, zei Roest. „Ik ben een groot voorstander van dit toernooi, allrounden is het mooiste wat er is.”