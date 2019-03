’Feyenoord is ver met nieuwe trainer’

Bekijk ook: Jubilaris Van Persie schiet Feyenoord naar winst

„Wij zijn redelijk ver”, vertelde hij zondagavond bij de NOS. „Maar geloof me, we zijn hard bezig en het ziet er goed uit.” Zoals Telesport eerder al meldde, is huidig PEC Zwolle-trainer Jaap Stam een van de topkandidaten om na dit seizoen hoofdtrainer te worden in De Kuip.

Finish

De Jong verwacht binnen enkele weken duidelijkheid. „Geef ons even de tijd om het naar de finish te brengen”, aldus de algemeen directeur, die zijn club eerder op de dag dankzij een uitblinkende Robin van Persie met 4-0 van FC Emmen zag winnen. De Jong sprak ook zijn steun uit voor technisch directeur Martin van Geel, die bij een deel van de teleurgestelde achterban onder grote druk staat.

In een exclusief interview met De Telegraaf liet Stam zaterdag al weten het mooi te vinden dat zijn naam bij Feyenoord wordt genoemd.

