Stunt Aspinall in slechtste UK Open-finale ooit

De 27-jarige Engelsman was in de eindstrijd met 11-5 te sterk voor Rob Cross, de wereldkampioen van 2018.

Aspinall eindigde de partij in stijl, met een prachtige 170-finish. Die stond echter geen symbool voor de wedstrijd. Met een gemiddelde van 88,7 (Aspinall) en 84,8 (Cross) kende de partij de laagste scores in de eindstrijd sinds het evenement in 2003 het levenslicht zag.

The Asp, die afgelopen winter doorbrak met een halve finaleplaats op het WK, verdiende met zijn eindzege een slordige 100.000 Britse pond. De Engelsman is de opvolger van Gary Anderson, die het toernooi vorig jaar won. In de derde ronde slaagde Christiaan Kist er nog bijna in om van Aspinall te winnen, maar de Nederlander legde het met 10-9 uiteindelijk net aan af.