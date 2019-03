’Gevaar ligt voor Ajax op de loer’

Dat schrijft chef voetbal Valentijn Driessen maandagochtend in zijn column in Telesport. „Met de eigen jonkies Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Donny van de Beek voorop, groeit de vorm bij de Ajax-spelers. Dat genomen bij het typisch offensieve Ajax-spel en het tactisch uitbuiten van de zwakke punten van Real, aangedragen door trainer Erik ten Hag, moet het verschil maken voor Ajax”, aldus Driessen.

„Al ligt er een gevaar op de loer. Real Madrid-Ajax is een dusdanig geweldig affiche voor spelers individueel om zich te presenteren en profileren voor het oog van de grote clubs in Europa. Maar als de Ajacieden dit letterlijk nemen en ze het teambelang uit het oog verliezen, dan is de kans nihil dat Ajax de Europees kampioen wipt.”

