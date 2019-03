Patrick Roest kan ook zonder cadeautjes wereldkampioen worden

Patrick Roest op de hoogste trede van het ereschavot, geflankeerd door Sverre Lunde Pedersen (l.) en Sven Kramer. Ⓒ USA Today Sports

CALGARY - Voor iemand die binnen zijn ploeg de bijnaam Roestige heeft, ging hij afgelopen weekeinde behoorlijk geolied over het snelle ijs van Calgary. Niemand anders dan Patrick Roest maakte, op basis van vier solide afstanden, aanspraak op de titel van ’s werelds beste allrounder. Kreeg hij een jaar geleden in het Olympisch Stadion van Amsterdam de wereldtitel nog in de schoot geworpen door de valpartij van klassementsleider Sverre Lunde Pedersen, ditmaal werd hem niets cadeau gedaan.