Zestal Ajax ’op scherp’ in Madrid

Mocht Ajax dinsdagavond stunten in Estadio Santiago Bernabéu, dan missen zij bij een volgende prent het eerste duel in de kwartfinale van de Champions League.

Ajax begint met een achterstand van 2-1 aan de uitwedstrijd tegen de club die de laatste drie edities van de Champions League won. Sergio Ramos ontbreekt bij Real. Zonder die verdediger presteert de titelverdediger beduidend minder in de knock-outfase van de koningsklasse van het Europese clubvoetbal. Real won zonder Ramos slechts twee van de zeven duels na de groepsfase en ging vier keer onderuit.

Bekijk ook: Ajax met fitte groep naar Madrid

Zonder Ramos incasseerde Real in de knock-outfase ook gemiddeld 2,14 tegentreffers per duel. In de 56 duels mét Ramos lag dat gemiddelde beduidend lager (0,96 doelpunt per wedstrijd). Zonder Ramos verloor Real de laatste twee thuisduels in de knock-outfase van de Champions League. Schalke 04 zegevierde met 4-3, met dank aan twee doelpunten van Klaas-Jan Huntelaar. Juventus won vorig jaar met 3-1 in Madrid.