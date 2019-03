Rooney doet De Boer pijn

De Amerikaanse kampioen moest in Washington met 2-0 buigen voor DC United, de ploeg van aanvoerder Wayne Rooney.

Paul Arriola opende vlak voor rust uit een hoekschop de score, Luciano Acosta tekende na bijna een uur spelen voor de tweede treffer in Audi Field. De Argentijn verraste doelman Brad Guzan met een zwabberend schot vanaf zo'n 20 meter.

De Boer maakte ruim een week geleden al zijn officiële debuut op de bank bij Atlanta United in de Concacaf Champions League. Zijn ploeg verloor in Costa Rica het eerste duel met CS Herediano in de achtste finales met 3-1, maar zette dat voor eigen publiek recht: 4-0. Woensdag gaat Atlanta United naar Mexico voor de eerste krachtmeting met Monterrey in de kwartfinales van de Champions League. Vier dagen later speelt de kampioen van de MLS in de competitie thuis tegen nieuwkomer FC Cincinnati.

De Boer begon zijn twee vorige buitenlandse avonturen, bij Internazionale en Crystal Palace, ook steeds met een nederlaag.