Advocaat niet blij met cadeau voor Bazoer

De aangewezen strafschoppennemer bij FC Utrecht is Simon Gustafson, maar nadat die eerder in de wedstrijd al scoorde uit een penalty deed Bazoer met succes een beroep op de Zweed om bij een tweede strafschop een stapje opzij te doen. Aanvoerder Janssen wond zich daarover op en werd daarin na afloop gesteund door Advocaat. „Als je afspraken maakt, moet je die nakomen. Ook als je 4-1 voor staat”, aldus de FC Utrecht-trainer.

Het was een discussie in de kantlijn van een voor FC Utrecht mooie voetbalavond, waarop overtuigend werd afgerekend met een directe concurrent in de strijd om de play-offs voor Europa League-voetbal. Dankzij de evenaring van de grootste Eredivisie-uitzege ooit is FC Utrecht over Heracles heen naar de zesde plaats gesprongen.