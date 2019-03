Video: ballenjongen lacht Klopp uit

Jürgen Klopp stapt boos op de ballenjongen af. Ⓒ Reuters

Het kan verkeren. Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum gingen het nieuwe jaar in met een voorsprong van zeven punten op Manchester City, waardoor voor Liverpool de eerste landstitel sinds 1990 nadrukkelijk lonkte. Manager Jürgen Klopp werd bewierookt, was met zijn flamboyante optredens op persconferenties geliefd bij de Engelse media en liet zijn elftal flitsend voetballen. Hoewel op het spel van The Reds nog steeds weinig aan te merken is, heeft het elftal de laatste weken veel moeite om een overwinning af te dwingen. Van de negen Premier League-duels in 2019 won Liverpool er slechts vier.