Sport Kort: Sportbond Azië door met ’corrupte’ voorzitter

11.46 uur: Sjeik Ahmad Al-Fahad Al-Sabah begint aan zijn achtste termijn als voorzitter van het olympisch comité van Azië (OCA). De 55-jarige bobo uit Koeweit werd op het congres in Bangkok herkozen, hoewel hij verwikkeld is in een corruptiezaak. Sinds vorig jaar loopt in Zwitserland een juridisch onderzoek tegen Al-Sabah.

Hij legde om die reden wel zijn functie bij het Internationaal Olympisch Comité neer. De invloedrijke Aziaat was sinds 1992 lid van het IOC. Hij fungeerde daar onder meer als hoofd van de afdeling die wereldwijd sportprojecten financiert. Al-Sabah stapte in 2017 al op als lid van de mondiale voetbalbond FIFA, omdat hij steekpenningen zou hebben aangenomen.

De sjeik mag wel nog vier jaar door als voorzitter van de OCA. Dat geldt ook voor vicevoorzitter Tsunekazu Takeda. De Japanner, preses van het olympisch comité in zijn land, werd onlangs door de Franse justitie verhoord over mogelijke omkoping rond het binnenhalen van de Olympische Spelen van 2020. Takeda ontkent dat hij stemmen heeft gekocht. De ethische commissie van de OCA ziet geen reden om actie te ondernemen tegen Takeda en sjeik Al-Sabah.

Keith Mitchell poseert met de trofee. Ⓒ AFP

08:07 uur: De Amerikaanse golfer Keith Mitchell heeft zijn eerste toernooizege geboekt op de PGA Tour. De 27-jarige Amerikaan schreef in Florida de Honda Classic op zijn naam, met dank aan aan fraaie putt op de laatste hole. Vanaf zo’n 5 meter sloeg hij de bal keurig in het putje, waardoor Mitchell één slag voorsprong overhield op zijn landgenoten Brooks Koepka en Rickie Fowler.

De Amerikaan was zijn slotronde begonnen met twee bogeys, maar herstelde zich knap met zes birdies. Mitchell eindigde op 271 slagen, negen onder par. Koepka en Fowler, in 2017 winnaar van de Honda Classic, hadden 272 slagen nodig voor hun vier rondes over de banen van Palm Beach Gardens.

„Ik was al een paar keer dicht bij een toernooizege, maar steeds lukte het niet. Na die twee bogeys dacht ik: nee, niet weer”, zei Mitchell. „Gelukkig wist ik mijn emoties onder controle te houden.” De winnaar schoot op de wereldranglijst omhoog van plek 162 naar 68, vijf plaatsen onder Joost Luiten. De Rotterdammer eindigde afgelopen week in Oman net buiten de top 10.

James Harden dribbelt langs Marcus Morris. Ⓒ Hollandse Hoogte

07.50 uur: James Harden zag vorige week een lange serie eindigen van wedstrijden waarin hij steeds minimaal 30 punten maakte, maar de basketballer van Houston Rockets is al weer begonnen aan een nieuwe reeks. Tegen Boston Celtics gooide Harden 42 punten bij elkaar. Hij bezorgde de Rockets daarmee in Boston de vijfde overwinning op rij: 115-104.

De 29-jarige Amerikaan had in 32 wedstrijden op rij steeds minimaal 30 punten gemaakt. Harden stond door een nekblessure even aan de kant en kwam vorige week bij zijn rentree tot ’slechts’ 28 punten. De bebaarde vedette pakte het daarna weer op met scores van 30, 58 en nu 42 punten. De basketballers uit Houston zijn dankzij hun sterke serie opgeklommen naar de vijfde plek in het westen.

Toronto Raptors, de nummer twee in het oosten, ging na verlenging onderuit bij Detroit Pistons: 112-107. Het betekende de 18e nederlaag voor de ploeg uit Canada, die daar 46 zeges tegenover kan zetten. Milwaukee Bucks, de koploper met 48 overwinningen, versterkte zich met Pau Gasol. De 38-jarige Spanjaard liet afgelopen weekeinde zijn contract bij San Antonio Spurs ontbinden. Gasol, bezig aan zijn achttiende seizoen in de NBA, werd met Los Angeles Lakers twee keer kampioen.