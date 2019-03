De Jong: ’Hopen dat Ramos spijt krijgt’

Frenkie is ook met een transfersom van 86 miljoen euro om zijn nek nog steeds Frenkie. Nuchter en wars van poeha en kapsones. Pas als hij op verzoek even langer nadenkt, dan lijkt het hem logisch dat de meeste Spaanse voetbalfans inmiddels wel weten wie hij is. Al driekwart jaar siert hij de pagina's van de vele sportkranten in het voetbalgekke land. Vorige week nog noemde Antoine Griezmann, de Franse vedette van Atlético Madrid, hem de beste speler tegen wie hij ooit had gespeeld.

„Ik kan wel zeggen dat zoiets mij weinig doet, maar dan zou ik liegen. Griezmann is een grote speler”, zegt De Jong, die ook in het Spaanse nieuws is gebleven nadat hij zijn handtekening onder een contract bij Barcelona had gezet.

"Dat heeft invloed gehad op mijn spel, onbewust dan"

Nu is het weer interessant of hij zijn maatje Matthijs de Ligt meeneemt naar Catalonië. „Als ik het wist, zou ik het ook niet zeggen. Maar ik weet echt niet wat Matthijs gaat doen. Maar hij kan bij iedere club mee.”

Real ’dik favoriet’

Liever praat De Jong over Ajax, waarmee hij nog in de race is voor de landstitel, nationale beker en dus de Champions League. De 21-jarige international baalt nog steeds van de late treffer van Marco Asensio voor Real Madrid drie weken geleden in de Johan Cruijff ArenA (1-2). „Met een gelijkspel van 1-1 hadden we er veel beter voorgestaan”, beseft hij. „Real is dik favoriet. Maar we zien mogelijkheden en daar gaan we vol voor.”

Vier keer

Het is De Jong niet ontgaan dat Real geen thuiswedstrijd meer heeft gewonnen na de zege op Ajax. Girona stuntte in Bernabéu en Barcelona won er zaterdag zelfs voor de tweede keer binnen vier dagen. „Maar dit is de Champions League, hè”, weet de pas vijfvoudig international. „Die hebben ze in de laatste vijf jaar vier keer mee naar huis genomen.”

Frenkie de Jong wint een kopduel van Sergio Ramos. Ⓒ REUTERS

Sergio Ramos

Sergio Ramos lijkt Ajax niet serieus te nemen. Anders had de verdediger in de ArenA nooit bewust een gele kaart en daarmee een schorsing gepakt, met de bedoeling zonder strafblad aan de kwartfinales te beginnen.

„Laten we hopen dat hij daar spijt van krijgt”, zegt De Jong, die zelf zijn vorm weer lijkt te hebben gevonden. „Na die transfer wist ik dat iedereen nog meer op een foutje van mij zou geen letten. Dat heeft invloed gehad op mijn spel, onbewust dan. Want op het veld dacht ik er niet steeds aan. Nu ben ik weer vrijer, zo moet ik doorgaan.”