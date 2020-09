PSV-coach Roger Schmidt rouleert zich een ongeluk

Donyell Malen, Ryan Thomas, Olivier Boscagli en Maxi Romero (noodgedwongen door een zware knieblessure), maakten nu pas op de plaats. Dat is gebruikelijk in de topcompetities, maar PSV werd er tandeloos en onwennig van. Dat is logisch, omdat de ploeg nog in de opbouwfase zit wat betreft het eigen maken van een nieuw systeem. De oogst in de eerste 45 minuten: een balletje van Bruma naast. Schmidt greep in de rust in en bracht alsnog Malen, die in eerste instantie werd gespaard vanwege het kunstgras in Almelo, en Noni Madueke en Ryan Thomas.

„Of ik vond dat ik mezelf moest corrigeren? Ik denk dat we niet goed in de wedstrijd zaten de eerste helft”, aldus Schmidt. „Heracles speelde met hoge intensiteit en kon het duel controleren. Ik had het gevoel dat we iets moesten veranderen, met nieuwe energie en snelheid erbij. De tweede helft ging een beetje beter, maar in zijn totaliteit was het niet goed. We kunnen natuurlijk niet altijd met dezelfde elf spelen. Spelers zoals Nick (Viergever, red.) moeten ook in goede vorm blijven. Soms zijn dan wijzigingen nodig. Donyell komt van een lange blessure, dus ik moet ook zorg dragen voor hem.”

Noni Madueke

Met het laatste werd voor Mohamed Ihattaren een plekje gecreëerd, maar daarmee deed Schmidt ook een kleine concessie aan het eigen systeem. Van hem werd ook verwacht dat hij in balbezit ’gewoon’ als nummer tien zou spelen, gaf Schmidt voor het duel aan. Bij balverlies moest hij pas de tweede aanvaller zijn. Daarmee verdween er veel diepte in de voorhoede, die PSV tegen Mura juist zo sterk maakte.

