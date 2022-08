Tenniswereld roemt Serena Williams bij naderend afscheid

„Na een carrière die een hele nieuwe generatie van spelers en fans heeft geïnspireerd, zal ze voor altijd bekendstaan als de kampioene die op de baan won en de mondiale uitstraling van de sport naar een hoger niveau heeft gebracht”, zei de 78-jarige King.

McEnroe noemt Williams een icoon. „Haar plaats in de Amerikaanse maatschappij heeft ze verdiend na alles dat ze heeft bereikt en alles wat ze heeft gedaan. Ik weet niet of ze nog wil spelen, maar ik denk dat ze niet meer opnieuw hoeft te spelen. Ze zit op het niveau waar Michael Jordan, LeBron James en Tom Brady zich bevinden.”

Williams doet nu in Toronto mee aan een WTA-toernooi ter voorbereiding op de US Open, het toernooi dat ze in 1999 voor het eerst op haar naam schreef. Dat was de eerste van 23 grandslamtitels.

„Ze heeft een enorme invloed gehad op het tennis, op en naast de baan”, zei de Amerikaanse Pam Shriver. „Ze heeft het tennis van de sportpagina’s naar de populaire cultuur gebracht en is de brug geweest voor mensen van alle generaties, diversiteit en achtergrond.”

Voormalig tennisster en concurrente van Williams, Caroline Wozniacki, reageerde kort op het naderend afscheid. „Ik houd van je en ben zo trots op je”, zei de Deense die zelf in januari 2020 afscheid nam.

Gauff: Serena Williams is de reden dat ik tennis

Coco Gauff prijst Serena Williams en haar familie dat ze het pad hebben gebaand voor de volgende generatie van zwarte tennissters.

„Ik ben opgegroeid met naar haar te kijken. Dat is de reden dat ik tennis”, zei de 18-jarige Gauff na haar zege in de eerste ronde van het WTA-toernooi van Toronto op haar landgenote Madison Brengle. „Bij tennis als een overwegend witte sport hielp dat heel veel. Omdat ik iemand zag die op mij leek en de beste was in de sport. Dat hielp me geloven dat ik dat ook ooit eens zou kunnen.”

Gauff hoopt het nog op te nemen tegen Williams voordat ze afscheid neemt van de sport. De 23-voudig grandslamwinnares zal naar verwachting nog deelnemen aan de US Open die deze maand begint in New York.

„Ik heb altijd tegen haar willen spelen. Dus ik hoop dat de loting in Cincinnati of op de US Open of zelfs hier in Toronto ervoor zorgt dat we tegen elkaar moeten spelen want dat is nog een van mijn doelen.”