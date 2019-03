Opmerkelijke vergelijking dopingzondaar Preidler

„Het is net als bij balletje-balletje. Je weet dat het oplichterij is en toch speel je mee”, aldus de 28-jarige renner van Groupama-FDJ, waar ook de Nederlander Ramon Sinkeldam onder contract staat.

Preidler rijdt sinds vorig jaar voor de Franse ploeg. Tot en met 2017 kwam hij uit voor Team Sunweb. Tijdens zijn laatste seizoen bij die ploeg was hij een van de knechten van Tom Dumoulin in de door de Nederlander gewonnen Giro d’Italia.

Tom Dumoulin (in het roze) en Georg Preidler na de zege van de Nederlander in de Giro d'Italia in 2017. Ⓒ Raymond Kerckhoffs

Lees hieronder het gehele interview met Preidler, dat maandag in de Oostenrijkse krant Kronen Zeitung staat:

Georg, je hebt jezelf aangegeven. Waarom?

„Ik heb een bekentenis afgelegd. Ik heb bloed laten afnemen. Het is nooit teruggebracht in mijn lichaam, maar alleen al de gedachte en de frauduleuze intentie zijn al strafbaar.

Vanwaar die drang om zelf met een bekentenis te komen?

De laatste dagen waren een nachtmerrie. Ik heb amper geslapen en kreeg geen hap door mijn keel. Ik weet niet of ik daadwerkelijk wordt veroordeeld, omdat ik geen idee heb of de dopingarts mijn behandelingen heeft gedocumenteerd. Maar met dit geheim kon ik niet meer leven.

Hoe is het contact met de arts ontstaan?

„Dit soort mensen komt op je af. Ze zoeken je op. Tijdens mijn successen, waaronder die in de Giro (Preidler hielp Tom Dumoulin in 2017 aan de eindzege, red.), was ik schoon. Zonder doping reed ik al goed, dat maakte mij interessant, omdat ik met doing dus nog beter kon.”

Hoe hebben deze mensen je overtuigd?

„Als sporter wil je altijd presteren en dat zorgt voor druk. Je rijdt voor een contract en maakt je soms zorgen of je je baan wel behoudt. Als je dan hoort, dat veel mee sporters doping gebruiken, verdwijnt de drempel. Zeker als de artsen je verzekeren dat je niet kan worden gepakt. Het is net balletje-balletje. Je weet dat het oplichterij is en toch speel je mee.”

Waarom heb je het gedaan?

„Je traint dag in, dag uit en toch rijd je niet van voren. Op een dag wil je meer. Een bloedtransfusie kost ook niet al te veel moeite. Ze komen bij je langs en doen hun ding.”

Wanneer heb je de drempel overschreden?

„Onlangs nog. Het was de grootste fout van mijn leven. Ik verontschuldig me bij iedereen die zich bedrogen voelt. Het spijt me.”

Hoe ziet je toekomst er nu uit?

„De komende weken worden zwaar. Namen van andere zondaars ken ik, maar ik kan me voorstellen dat er een internationale ’doping-storm’ zal komen.”