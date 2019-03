Allach: ’Bij vertrek al gemengde gevoelens’

De 45-jarige Hagenaar vervulde die functie tussen 2013 en 2017 ook al in Arnhem. Allach stapte destijds op omdat hij botste met toenmalig commissaris Valeri Oyf, de huidige eigenaar van Vitesse.

De oud-profvoetballer, die ook als technisch manager bij de KNVB werkte, verruilde Vitesse eind 2017 voor Maccabi Haifa. Allach haalde onder anderen trainer Fred Rutten en spits Michiel Kramer naar de Israëlische club, maar de Nederlandse enclave vertrok eind vorig jaar weer uit Haifa.

„Bij mijn vertrek gaf ik al aan met gemengde gevoelens de keuze te hebben gemaakt. Ik heb Vitesse in die jaren namelijk leren kennen als een fantastische club, waar heel veel kundige en betrouwbare mensen werken. Destijds heb ik met mijn familie besloten een buitenlands avontuur aan te gaan. We waren benieuwd naar de cultuur, diversiteit en sportbeleving elders. Het is voor ons een enorme verrijking geweest, maar nu voelt het goed om weer terug te zijn in Nederland en bij Vitesse”, aldus Allach, die direct begint en een contract tot de zomer van 2021 heeft ondertekend.

Nu Allach terug is in Arnhem, kan Marc van Hintum zich weer volledig richten op zijn functie als hoofd van de scouting. Van Hintum combineerde beide functies sinds het vertrek van Allach. „Met Mo hebben we een van de beste Nederlandse technisch directeuren aan de club verbonden”, zegt Oyf, die vorig jaar Aloys Wijnker aanstelde als hoofd van de voetbalacademie van Vitesse.

Afgelopen maand stapte algemeen directeur Joost de Wit op. Hij werd vervangen door Pascal van Wijk. „Bij Vitesse staat kwaliteit altijd op één”, zegt Van Wijk. „We hebben na het vertrek van Mo de tijd genomen om te zoeken naar de best mogelijke kandidaat. Toen bleek dat Mo weer beschikbaar was en hij ook oren had naar een terugkeer, was de keuze snel gemaakt. We kennen zijn kwaliteiten. Mo kan voortborduren op wat er mede door hem de afgelopen jaren is opgezet.”

