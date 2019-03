Koopmeiners hekelt AZ-publiek

Na de dramatisch verlopen penaltyreeks tegen Willem II in het bekertoernooi (vier missers), vond Koopmeiners zichzelf binnen 26 minuten opnieuw terug bij de penaltystip. Via Alexei Koselev schoot hij de 1-0 binnen en verwerkte zo een Alkmaars mini-trauma.

„We zijn topsporters, dus het mislopen van die finale knaagt en dat verwerken heeft wel eventjes nodig gehad. Maar we willen die derde plek behalen en daar hebben we vandaag voor onszelf een stap in gezet.”

Ricardo van Rhijn komt in het veld voor Jonas Svensson. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het uitfluiten door het AZ-publiek van Ricardo van Rhijn, ook één van de penaltymissers donderdag, deed Koopmeiners pijn.

„Daar baal ik ontzettend van. Ik vind dat gênant. Kritiek op het team mag altijd, maar zodra je een speler persoonlijk gaat uitfluiten, dan ben je bij mij klaar. Laat heel duidelijk zijn dat we daar als team totaal niet achter staan. We hebben op het veld het gebaar proberen te maken ze daarmee te laten stoppen, want dat is schandalig.”

AZ - Fortuna Sittard 4-2 (1-2). 26. Koopmeiners 1-0 (strafschop), 37. Lamprou 1-1, 45+1. Novakovich 1-2, 54. Til 2-2, 61. Idrissi 3-2, 75. Koopmeiners 4-2. Scheidsrechter: Lindhout. Gele kaart: Pinto (Fortuna Sittard). Toeschouwers: 13.823.