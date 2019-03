De Jong: ’Ik rommelde maar wat aan’

Antoinette de Jong na de 1500 meter. Ⓒ ANP

CALGARY - Het lange, kronkelige pad naar de wereldtop ligt bezaaid met voetangels en klemmen en voert soms langs ontzagwekkend diepe afgronden. Wie op die route als eerste boven wil komen, moet beschikken over stalen zenuwen en geen moment verslappen. Het was de wijze les voor Antoinette de Jong, de nummer drie van het WK allround in Calgary.