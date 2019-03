Sven Kramer in actie op de Olympic Oval. Ⓒ ANP

CALGARY - Als een bokser die al na twee ronden aangeslagen zijn eigen hoek opzocht, hing Sven Kramer zaterdagmiddag in de catacomben van de Olympic Oval in een stoel. De handdoek lag al klaar over de touwen, het leek nog slechts een kwestie van tijd voor deze definitief geworpen werd.