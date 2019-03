Live: Ziyech zet Ajax vroeg op voorsprong

Opstellingen

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Reguilon; Kroos, Modric, Casemiro; Lucas, Benzema en Vinicius.

Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; Van de Beek, Schöne, De Jong; Ziyech, Tadic en Neres.

Ajax maakte in de eerste wedstrijd, drie weken geleden in Amsterdam, veel indruk. De nummer twee van de Eredivisie sleepte bijna een gelijkspel uit het vuur, maar moest lijdzaam toezien dat Real Madrid via een laat doelpunt van Marco Asensio toch met de overwinning aan de haal ging. Sergio Ramos pakte in de slotfase bewust een gele kaart en mist daardoor de return. De aanvoerder van Real Madrid werd later door de UEFA vanwege het opzettelijk geel zelfs voor één duel extra geschorst.

De KNVB dacht in aanloop naar de confrontatie met Real mee met Ajax. De nationale voetbalbond verplaatste het competitieduel met PEC Zwolle van zaterdag 2 maart naar woensdag 13 maart. Zo konden Amsterdammers in alle rust toewerken naar de voor het Nederlandse voetbal belangrijke wedstrijd. Real Madrid verkeert momenteel niet in de beste vorm en leed in Spanje recent twee opeenvolgende nederlagen tegen aartsrivaal FC Barcelona (beker en competitie) en verloor in de competitie tussendoor ook nog op eigen veld van Girona.

