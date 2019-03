Sportraad: ’Formule 1 alleen in Zandvoort’

De Nederlandse sportraad constateert na raadpleging van het Formula One Management (FOM) dat een mogelijke organisatie van een Grand Prix alleen in Zandvoort aan de orde is. De brief is gericht aan het kabinet, het parlement, de provincies Noord-Holland en Drenthe, de gemeenten Zandvoort en Assen en de beide circuits.

In de brief doet de Sportraad een oproep aan betrokken partijen om maximale economische en maatschappelijke impact te realiseren. Hierbij wordt een samenwerking tussen overheden, interdepartementale samenwerking en publiek-private samenwerking cruciaal geacht.

Verstappen

De mogelijke komst van Formule 1 naar Nederland zou voor de Nederlandse autosportliefhebbers een mooie kans zijn om Max Verstappen van dichtbij in actie te zien. De dichtstbijzijnde Grand Prix in België zorgt er nu jaarlijks voor dat tienduizenden ’oranje-fans’ naar Spa trekken.

Max Verstappen stuurt zijn nieuwe RB15 tijdens de testdagen over het circuit van Barcelona. Ⓒ Reuters

Circuit Zandvoort moet voor 31 maart van dit jaar - een harde deadline van FOM - het financiële gedeelte hebben afgerond. Er wordt momenteel nog naarstig gezocht naar grote sponsors, die ettelijke miljoenen moeten binnenbrengen. Begin februari meldde het kabinet wel te willen faciliteren, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en vergunningen. Financieel zal het kabinet niet ondersteunen, zo werd destijds kenbaar gemaakt. Overigens moeten er ook nog enkele aanpassingen aan het circuit worden doorgevoerd.

De open brief van de Nederlandse Sportraad staat haaks op de geluiden vanuit Assen. Daar denken zij na eventueel afhaken van Zandvoort nog altijd partij te zijn om de Formule 1 naar Nederland te halen. Dat is gebaseerd op een recent onderhoud met FOM.