Premium Het beste van De Telegraaf

Handballers houden adem in Oranjemannen al voor EK in gevecht met gevaarlijkste tegenstander

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

Er brekende spannende uren aan voor Erlingur Richardsson en zijn mannen. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Het EK moet nog beginnen, maar de Nederlandse handbalploeg is nu al in gevecht met hun gevaarlijkste tegenstander: het coronavirus. De voorbereiding van de ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson is compleet in de war geschopt door de onzichtbare vijand. Moet Oranje vrezen voor een massale uitbraak?