Modric: ’Ajax heeft niets te verliezen’

Hoewel Real Madrid voor het duel van dinsdagavond in Bernabeu een uitstekende uitgangspositie heeft, is de Kroaat op zijn hoede. ,,Ik denk niet dat Ajax veel verandert, want ik heb als liefhebber dit seizoen veel duels van ze gezien. Uit en thuis spelen ze op dezelfde manier. De mentaliteit en aanvallende stijl zullen niet veranderen. Ajax heeft niets te verliezen en alles te winnen. Daardoor is het voor ons een heel gevaarlijke wedstrijd. Het zullen negentig lange minuten worden.”

De dubbele nederlaag tegen aartsrivaal Barcelona heeft er flink in gehakt, zo bleek op Ciudad de Madrid. ,,We hebben met elkaar gesproken, als een familie. Na dit gesprek is een goede reactie van het team gekomen en hebben we goed getraind”, aldus Modric die het grootste probleem aanstipte: het vertrek van Cristiano Ronaldo naar Juventus. ,,Het maakt niet uit welk team, iedereen zou hem missen. Hij is bijna niet te vervangen, want hij was goed voor vijftig goals per seizoen. Scoren is nu een probleem. Kijk maar naar de halve finale van de beker. Maar we mogen niet tien jaar over zijn afwezigheid klagen.”

Zoals Real volgens hem na de nederlagen tegen Barcelona helemaal niet moet ’huilen’. ,,Dit is nu de Champions League en we moeten vergeten wat er is gebeurd. We zullen tegen Ajax alles geven voor onze club en ons shirt. We willen de kwartfinale halen en zijn er klaar voor.”

