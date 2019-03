Modric: ’Ajax heeft weinig te verliezen’

Real-vedette Luka Modric komt aanlopen voor de persconferentie in aanloop naar Ajax. Ⓒ AFP

Luka Modric predikt geduld bij Real Madrid, in de aanloop naar de return tegen Ajax in de achtste finales van de Champions League. De Spaanse grootmacht verdedigt dinsdag in het eigen Estadio Santiago Bernabéu een voorsprong van 2-1.