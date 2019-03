’Bergwijn kan zich bij Oranje nog meer in de kijker spelen’

PSV-aanvaller Steven Bergwijn scoort tegen Excelsior. Ⓒ VI Images

Steven Bergwijn onderstreepte in de uitwedstrijd bij Excelsior (2-0 zege) nog maar eens dat hij bezig is aan een uitstekend seizoen bij PSV. De 21-jarige aanvaller nam beide treffers voor zijn rekening en werd door John van Loen beloond met een 7. „Bergwijn was heer en meester op het veld. Wanneer hij aan de bal was, gebeurde er altijd wat”, aldus de rapporteur voor het Voetballer van het Jaar-klassement.