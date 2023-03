PSV akkoord met Galatasaray: Patrick van Aanholt blijft langer in Eindhoven

De linksachter werd eind januari gehuurd tot het einde van het seizoen van het Turkse Galatasaray. Dat was in eerste instantie tot het einde van het seizoen. Nu heeft PSV overeenstemming bereikt met Galatasaray en Van Aanholt over een nieuwe huurovereenkomst voor het komende seizoen.

Na het volgende seizoen is de 32-jarige verdediger transfervrij. De 19-voudig Oranje-international heeft in zijn eerste maanden in Eindhoven een prima indruk achtergelaten.

„Patrick is een vleugelverdediger zoals we die bij PSV graag zien”, meldt de nieuwe directeur voetbalzaken Earnest Stewart van PSV. „Hij biedt aanvallende impulsen, maar heeft ook defensieve kwaliteiten. Daarnaast voegt hij een stukje ervaring aan de selectie toe. Om die redenen wilden we graag langer met hem door.”