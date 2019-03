Solari (Real): ’KNVB heeft gebaar naar Ajax gemaakt’

,,De Nederlandse voetbalbond (KNVB, red.) heeft een gebaar naar Ajax gemaakt. Het is zoals het is. Voor ons is het op dit moment heel druk door het schema met veel belangrijke wedstrijden, maar wij zijn eraan gewend. We kunnen er niets aan doen dat Ajax niet speelde en wij wel in actie kwamen. Dat kunnen we niet veranderen”, antwoordde hij op de Nederlandse vraag of Ajax in het voordeel was.

Solari – na de dubbele nederlaag tegen aartsrivaal FC Barcelona niet te benijden, zoals Ruud Gullit het zou zeggen – kreeg in de perszaal de lachers op zijn hand. Geconfronteerd met José Mourinho die zou staan trappelen om zijn baan over te nemen, zei de coach: ,,Deze club meer mensen achter zich aanlopen dan Julia Roberts.”