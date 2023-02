Invaller Memphis Depay wint met Atlético, Sevilla komt met gelijkspel naar PSV

Atlético komt door de zege op 41 punten, twee minder dan Sociedad dat zaterdag op 1-1 bleef steken tegen Celta de Vigo. Koploper FC Barcelona, dat later zondag nog speelt tegen Cádiz, heeft 15 punten meer.

Het bleef lang 0-0 in het Cívitas Metropolitano in Madrid. Pas in de 73e minuut opende Antoine Griezmann de score. Hij zette de aanval op met een pass naar de kort daarvoor ingevallen Memphis Depay, kreeg de bal via en verdediger van Athletic terug en schoot na een rush hard binnen laag in de verre rechterhoek.

Het is voor Simeone de 257e competitiezege als coach van Atlético. Daarmee evenaarde hij het record van meeste competitieoverwinningen met één team van Miguel Muñoz. Muñoz won van 1959 tot in de jaren 70 257 competitiewedstrijden met Real Madrid. Het was ook Simeones 424e wedstrijd in La Liga voor Atlético, waarmee hij als coach op hetzelfde aantal kwam als Muñoz voor Real.

Sevilla komt met gelijkspel naar Eindhoven voor return tegen PSV

Sevilla heeft in de Spaanse competitie gelijkgespeeld bij Rayo Vallecano. Het duel in Madrid eindigde in 1-1. Sevilla verdedigt donderdag in de tussenronde van de Europa League in Eindhoven een voorsprong van 3-0 uit de eerste wedstrijd tegen PSV.

Sevilla kwam na een half uur op voorsprong bij Vallecano door een doelpunt van Suso. De gelijkmaker kwam halverwege de tweede helft op naam van de Fransman Florian Lejeune.

Rayo Vallecano staat na 22 speelronden op de zesde plaats met 34 punten. Nummer 12 Sevilla heeft 25 punten.

De winnaar van PSV tegen Sevilla, die donderdag om 18.45 uur aftrappen in het Philips-stadion, plaatst zich voor de achtste finales van de Europa League.