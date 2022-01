Anwar El Ghazi: ‘Bij Everton knokken voor mijn kans’

El Ghazi heeft donderdag al meegetraind in Liverpool en is zaterdag bVij de uitwedstrijd van Everton tegen Norwich City direct speelgerechtigd. De Barendrechter had vorig seizoen een heel sterk seizoen bij Aston Villa, maar kwam in de eerste seizoenshelft veel minder frequent in actie voor de club uit Birmingham. El Ghazi speelde in totaal twaalf duels, waarvan slechts vijf als basisspeler.

El Ghazi is blij met de kans die Everton hem heeft geboden. ,,Ik speelde weinig bij Aston Villa en was zeker toe aan een nieuwe stap. Ik wilde heel graag in de Premier League blijven. Toen Everton kwam, was dat een heel mooie kans voor mij, want Everton is een grote club. Ik heb met Benitez gesproken en die speelt meestal met buitenspelers, dus ik zie kansen om meer minuten te gaan pakken. Bij Villa werd gespeeld met nummer tiens die meer aan de binnenkant moeten spelen, dus ik denk dat ik hier bij Everton zeker meer mogelijkheden ga krijgen”, aldus El Ghazi, die de stijgende lijn in zijn carrière weer hoopt te vinden bij Everton. ,,Als ik de kans krijg, dan moet ik die zien te pakken. Daar ga ik keihard voor knokken.”

