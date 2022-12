Honkballer Xander Bogaerts tekent 11-jarig contract ter waarde van ruim 250 miljoen euro

De 30-jarige Bogaerts komt over van Boston Red Sox, waarvoor hij sinds 2013 speelde. Hij heeft met die club twee keer de World Series gewonnen en is viervoudig All Star in de MLB. De slagman was afgelopen seizoen goed voor 15 homeruns.

Tegenover het vertrek van Bogaerts staat de komst van Kenley Jansen bij de Red Sox. De 35-jarige werper gaat naar verluidt in twee jaar tijd 32 miljoen dollar (30,5 miljoen euro) verdienen. Jansen, die op Curaçao is geboren, speelde het afgelopen seizoen voor Atlanta Braves.

San Diego Padres deed afgelopen week ook een poging om Aaron Judge binnen te halen. Judge sloeg afgelopen seizoen 62 homeruns en verbeterde het record in de American League. Hij ging uiteindelijk akkoord met contractverlenging bij New York Yankees. Judge gaat de komende negen jaar 360 miljoen dollar (341 miljoen euro) verdienen.