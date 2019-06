Seedorf vol onbegrip over besluit CAF

De oud-Ajacied mag geen vervanger oproepen voor aanvaller Joel Tagueu, die begin deze week moest afhaken bij de Afrika Cup in Egypte. Bij de 25-jarige speler van de Portugese club Maritimo is een mogelijke hartafwijking geconstateerd. Op advies van de teamarts van Kameroen besloot Seedorf daarom geen beroep op hem te doen voor het landentoernooi.

„We kijken nog of we beroep kunnen aantekenen, want hier zijn we niet blij mee”, laat Seedorf weten. „We hebben alles volgens de regels gedaan. Ons verzoek om een vervanger voor Tagueu op te roepen hebben we 24 uur voor het begin van onze wedstrijd ingediend, zoals voorgeschreven is. Dat stemt ons hoopvol op een herziening van de beslissing. Dat zou alleen maar fair van het CAF zijn.”

Kameroen begon dinsdag aan de groepsfase van de Afrika Cup met een zege tegen Guinee-Bissau (2-0). De titelverdediger speelt zaterdag tegen Ghana.