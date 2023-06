Verdediger Justen Blok held Oranje-hockeyers bij spektakel tegen Nieuw-Zeeland

De ‘Black Sticks’ profiteerden aanvankelijk maximaal van hun kansen. De ploeg van Greg Nicol was zelden in de Nederlandse cirkel te vinden, maar de twee strafcorners die het kreeg vlogen er wel in. Kane Russell was tweemaal de schutter.

Bij rust stond Nieuw-Zeeland, op het WK in India door Oranje met 4-0 verslagen, zeer verrassend met 2-0 voor. Oranje toonde echter veerkracht en nam de gasten in een verstikkende wurggreep. Justen Blok gaf vroeg in het derde kwart met een enigszins gelukkige aansluitingstreffer het sein voor een stormloop.

Strafcorners

De Oranje-aanvalsgolven leverden aanvankelijk veel kansen en corners op, maar geen treffers. Ook Nieuw-Zeeland kreeg nog een dot van een kans, maar doelman Maurits Visser stond een treffer van Isaac Houlbrooke in de weg.

Corners nummer negen en tien, laat in het vierde kwart, brachten voor de ploeg van Jeroen Delmee echter alsnog de verlossing. Eerst was daar Jasper Brinkman, de Bloemendaler die bij afwezigheid van Jip Janssen mocht slepen en de negende corner tot de gelijkmaker promoveerde.

Curieuze treffer

De wedstrijd, voor Oranje na het duel met Duitsland de tweede binnen 24 uur, dreigde net als zaterdag in shoot-outs uit te monden. Maar vier seconden voor tijd sloeg Blok alsnog de bevrijdende 3-2 binnen.

Het was een curieuze treffer. Eerst raakte Nieuw-Zeeland een uitloper kwijt, omdat de ploeg niet binnen de vereiste veertig seconden stond opgesteld. Appeltje eitje voor het Nederlands elftal zou je denken. Maar vervolgens maakte Lars Balk bij het aangeven een stopfout. De speler van Kampong kreeg de bal in drieën alsnog onder controle, zag Rotterdammer Blok vrijstaan die op zijn beurt snel uithaalde. Het schot was houdbaar, maar Leon Hayward liet de bal dwars door zijn stick in het doel rollen.

Vier zeges

Door de moeizame overwinning steeg de titelverdediger naar de vierde plaats op de ranglijst. De ploeg van Delmee, die in veel verschillende samenstellingen speelde om zijn selectie op weg naar het EK niet over de kling te jagen, moet dan wel de resterende vier wedstrijden winnen.

Oranje speelt in het Wagener Stadion nog tegen Duitsland (27 juni) en Nieuw-Zeeland (28 juni), om de Pro League in Antwerpen af te sluiten met twee confrontaties tegen België (1 en 4 juli).