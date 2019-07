Groenewegen na verlies: ’Hier hou ik niet van’

De Amsterdamse renner van Team Jumbo-Visma leek op winst af te stevenen in de rit van Albi naar Toulouse, maar vlak voor de finish kwam de Australiër Caleb Ewan hem nog voorbij in de sprint. Op de meet was het verschil een banddikte. „Soms win je, soms verlies je, dat is wielersport. Ik weet niet precies waar het fout is gegaan, maar ik baal enorm. Ik hou niet van verliezen”, sipte hij bij de NOS.

De zogeheten ’lead out’ verliep op zich vlekkeloos, maar het leek wel alsof de ’sprinttrein’ van Jumbo-Visma iets te vroeg aan de leiding kwam. Mike Teunissen gaf af op ongeveer 800 meter van de finish, waarna Groenewegen het moest afmaken. „We hadden wind tegen en zaten vrij vroeg op kop, maar op zich vind ik dat fijn. Dat is dan mijn keuze. Zoals het ook mijn keuze was om aan te gaan. Kennelijk zat Ewan in mijn wiel en kon hij uit mijn kielzog er nog overheen”, zei de renner, die eerder deze Tour de zevende etappe won.

„Ik kan het nog amper geloven; als kind droomde ik al van het winnen in de Tour de France en nu is het gelukt”, jubelde Ewan op zijn beurt. „Ik was er in de laatste vier sprints al dichtbij. Het is een kwestie van vertrouwen houden. Mijn team geloofde erin en ik geloofde erin dat ik mijn kans een keer zou grijpen. Ik wist dat ik de snelste zou zijn als alles een keer zou samenvallen”, zei Ewan, die ook al etappes won in de Giro d’Italia en de Vuelta.

Gek genoeg verliep de finale totaal niet volgens plan voor Ewan. Hij raakte zijn belangrijkste helper Jasper De Buyst kwijt door een val en zat ineens achter in het peloton. „Roger Kluge heeft me toen op sleeptouw genomen en hij bracht me naar het achterwiel van Groenewegen. Gelukkig had ik nog de benen om het af te maken.”

