Topamateurs spelen competities niet uit

Omdat het amateurvoetbal al zo lang stilligt, was het niet meer mogelijk om de reguliere competities dit seizoen uit te spelen. Daarom is ervoor gekozen de huidige competities te schrappen en op het moment dat er weer gevoetbald mag worden door te gaan met nieuwe competities, waarbij de divisies worden gesplitst. Zo worden de Tweede en Derde Divisies opgesplitst in poules van negen en de Hoofdklasses in poules van acht. De poule-indeling gebeurt op basis van een geografische indeling.

Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal KNVB, vindt het belangrijk dat er nu al duidelijkheid wordt geboden: „We vinden het enorm vervelend voor alle clubs die eerder dit seizoen goed hebben gepresteerd. Gezien het drukke speelschema in deze topcompetities is het uitspelen niet of nauwelijks meer realistisch. Maar wij wilden ook weten hoe de deelnemende verenigingen hier tegenaan kijken en naar welk scenario hun voorkeur uitging. Dankzij deze inventarisatie en het veelvuldige overleg met hun belangenbehartigers hebben we een breed gedragen beslissing kunnen nemen. Deze koerswijziging vraagt flexibiliteit van iedereen, maar we hebben in ieder geval het vooruitzicht dat, zodra er weer gevoetbald kan worden, er hele competities gespeeld kunnen worden.”

De KNVB gaat ervan uit, dat er halverwege januari of kort daarna weer kan worden gevoetbald. De nieuwe competities, die volledig worden afgewerkt met een thuis- en uitwedstrijd, zullen vervolgens doorlopen tot 20 juni, waarna de eventuele nacompetities volgen. Als de competities pas later dan het eerste weekend van maart 2021 van start kunnen gaan, wordt bekeken of opnieuw een aangepaste opzet noodzakelijk is. Het besluit voor de Tweede en Derde Divisie en de Hoofdklasse heeft geen betekenis voor de overige klassen van het amateurvoetbal. Daarover wordt besloten zodra de nieuwe kabinetsmaatregelen bekend zijn gemaakt.