’Beste voetballer België’ toch weg bij Genk

De Spaanse spelverdeler van de koploper van de Belgische voetbalcompetitie doet dat half maart. Hij maakt eerst bij Genk nog het reguliere deel van de competitie af, maar vertrekt voordat de play-offs beginnen.

Pozuelo leek al eerder te verdwijnen uit België, maar in januari ketste een transfer naar een club in Saudi-Arabië op het laatste moment af.

„Alejandro is een uitstekende speler die zowel doelpunten kan aanbrengen als zelf doelpunten kan maken”, aldus algemeen manager Ali Curtis van Toronto. „Hij is de beste speler in het beste team van de Belgische topdivisie. Uiteraard zouden we hem graag nu al bij ons hebben, maar we kijken uit naar zijn komst op 18 maart.”