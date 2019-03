Ten Hag: ’We willen ook in Bernabeu bepalen’

Volgens Ten Hag, die in de bomvolle perszaal van de voetbaltempel een ontspannen indruk maakte, speelt het in de achtste finale van de Champions League nauwelijks een rol dat de Cup met de Grote Oren de enig overgebleven trofee is voor Real Madrid. „Misschien alleen in de instelling van Real, omdat ze nog een prijs willen halen. Bij uitschakeling is ook de laatste kans weg. Wij strijden nog op drie fronten, maar willen zéker net zo graag. We zijn hongerig en ambitieus.”

Gecompliceerde sport

Dat Ajax rust kreeg gegund van de KNVB en niet tegen PEC Zwolle hoefde te spelen, kan, zo denkt hij, van invloed zijn. „Het fysieke aspect is een factor. We spelen hier de 42e wedstrijd van het seizoen en zijn de enig overgebleven ploeg uit de voorronde van de Champions League. We hebben ook een aantal spelers die op het WK actief waren en gelijk zijn doorgegaan in de tweede voorronde. Dat was een nadeel. Nu hebben we even een voordeeltje gehad ten opzichte van Real Madrid. Het kan een factor zijn. Of het een bepalende factor is, zal blijken, want voetbal is een gecompliceerde sport.”

De wedstrijden van Real Madrid tegen aartsrivaal FC Barcelona werden door Ten Hag bij wijze van spreken beeldje voor beeldje bekeken. „Maar ik heb meer duels van ze gezien, ook onze eigen wedstrijd in Amsterdam. Daarin zie je de duidelijke Real-structuur en de kracht en de kwetsbaarheden. Wat de zwaktes zijn? Die hebben we in Amsterdam aangetoond.”

Counters

Toch moet Ajax volgens hem ook nog stappen maken. „We hebben heel veel progressie geboekt in het druk zetten, op verschillende manieren. En in balbezit brengen we tussen de linies tegenstanders in de problemen. Wat beter moet, is het bespelen van de counters. Dat heeft ermee te maken welke keuzes we maken in balbezit.”

Zoals zo vaak bij Europese uitwedstrijden, zat er in het lenteachtige Madrid ook een verrassende vraag uit het thuisland tussen. Dit keer: welke speler van Real Madrid Ten Hag graag in zijn team zou willen hebben. „Real heeft heel veel goede spelers. Als ik dan toch moet kiezen: ik ben fan van Modric”, lachte hij.

Aderlating

Diezelfde Modric zei eerder op de dag – terecht zo was op de persconferentie van de Amsterdammers te horen – eenzelfde spelend Ajax te verwachten. Maar hoe speelt Real? „Het is een geslepen ploeg. In fases in staat om af te wachten en fouten af te dwingen. Maar ze zullen ons bij fases ook bij strot grijpen”, zei de trainer, die zich gelukkig prijst met de absentie van de geschorste Sergio Ramos. „Dat is zeker een aderlating, Modric en Toni Kroos zijn bazen op het middenveld en Ramos is de baas achterin. Fysiek en mentaal betekent zijn afwezigheid iets. Het maakt Real zeker niet sterker.”

De ook aanwezige, als Argentijn uiteraard vloeiend Spaanssprekende Nicolas Tagliafico is vanavond blij met de enorme Ajax-supportersschare. „Het is heel belangrijk dat vierduizend fans ons toejuichen, ons motiveren. We hebben niet het gevoel er alleen ervoor staan. We zullen alles doen voor hen te vechten.” Het was wrang voor de fans dat zij maandagavond om veiligheidsredenen niet bij de afsluitende training mochten zijn.