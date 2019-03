Arbitrage vaak twaalfde man bij Real

Cristiano Ronaldo schiet raak uit een onterecht gegeven strafschop tegen Juventus in de kwartfinale van de Champions League van 2018. Ⓒ REUTERS

MADRID - Ajax lijkt dinsdagavond met Real Madrid én met de arbitrage te moeten afrekenen. In zijn Kijk op Topvoetbal zegt Edwin van der Sar dat het moeilijk scoren is tegen De Koninklijke. De arbitrage bleek vaak de twaalfde man van de Madrilenen. En dan is de Duitser Felix Brych arbiter. Real won onder zijn leiding alle zes duels in de Champions League.