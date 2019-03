Nieuwe klap voor PSV-spits Romero

Romero (20) is niet te benijden door de opgelopen schade aan de binnenste knieband. Aan dezelfde knie raakte hij in het verleden bij het Argentijnse Velez al zwaar geblesseerd. Zijn avontuur bij PSV is tot dusver een enorme deceptie. Romero werd vorig jaar eerst een half seizoen gehuurd, maar liep vrijwel direct een bovenbeenblessure op. Door later onder meer ook een enkelkwetsuur staat de teller in de Eredivisie pas op negen schamele minuten, tijdens de eerste wedstrijd van dit seizoen tegen FC Utrecht.

Copa America

De wedstrijd met Jong PSV tegen Helmond Sport was zijn eerste duel van dit kalenderjaar in een PSV-shirt. Romero was namelijk lange tijd met Argentinië onder 20 actief op de Copa America. Hij deed daar het nodige wedstrijdritme op, maar wordt nu opnieuw ver teruggeworpen.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Eredivisie