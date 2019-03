’Buiten Nederland is niemand geïnteresseerd in allroundschaatsen’

Luuk Blijboom Ⓒ Telesport

In 1893 werd op het Amsterdamse Museumplein het eerste WK allround gereden. Een historisch toernooi, met de legendarische Jaap Eden als winnaar. 126 jaar later mocht Patrick Roest zich in Calgary laten kronen tot ’s werelds beste schaatser op de klassieke vierkamp. In Canada was het de laatste maal dat de mondiale titelstrijd als apart toernooi werd verreden. De namen van Eden en Roest maken de cirkel rond, zwanger van symboliek.