Bijzondere terugkeer Allach bij Vitesse: ’De lat moet hoger’

Mo Allach Ⓒ Hollandse Hoogte

ARNHEM - Na het plotselinge vertrek van technisch directeur Mo Allach in november 2017 naar Maccabi Haifa slaagde Vitesse er nooit in een geschikte permanente opvolger te vinden. Een jaar een vier maanden later is Allach min of meer als opvolger van zichzelf terug bij de Arnhemse club. Maandag nam hij op de eerste werkdag van zijn tot medio 2021 lopende contractperiode weer plaats achter zijn oude bureau.