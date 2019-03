Au! HSV-keeper schakelt collega op pijnlijke wijze uit...

De 24-jarige keeper van de vorig jaar uit de Bundesliga gedegradeerde club miste dit seizoen nog geen minuut, maar nam maandagavond mokkend op de bank plaats. Bij het inschieten kreeg Pollersbeck van zijn collega-keeper Tom Mickel een bal hard in zijn edele delen geschoten, waarna hij kermend van de pijn op het gras lag.

Beloning

De schade bij Pollersbeck was dusdanig ernstig, dat hij even later niet aan de aftrap kon verschijnen. Reservedoelman Mickel, die dit seizoen alleen een bekerwedstrijd in actie kwam voor HSV, mocht als ’beloning’ voor het uitschakelen van zijn collega onder de lat plaatsnemen.