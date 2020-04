FIFA: contracten spelers geldig tot en met einde ’verlengd’ seizoen

Het bestuur van de FIFA nam de aanbevelingen over van een speciale werkgroep, die vanwege de mondiale coronacrisis werd geformeerd.

Ziyech

De spelerscontracten die normaal op 30 juni aflopen, eindigen wat de FIFA betreft nu pas als het verlate seizoen er in het betreffende land helemaal op zit. In de praktijk zou dat betekenen dat bijvoorbeeld Ajacied Hakim Ziyech de competitie in de Eredivisie afmaakt. Zijn contract bij zijn nieuwe club Chelsea gaat dan pas in als het volgende seizoen in Engeland officieel begint.

De FIFA „hoopt en verwacht” dat de nieuwe richtlijnen overal ter wereld zullen worden opgevolgd. Juristen verwachten echter de nodige problemen, omdat bijvoorbeeld de betrokken spelers akkoord moeten gaan met een verlenging van de huidige contracten met een of twee maanden.