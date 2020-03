Leeg stadion verwacht bij Champions League-duel PSG met Dortmund

Onder meer de Franse sportkrant L’Équipe stelt dat het doorgaan van het duel onder normale omstandigheden vanwege het coronavius „steeds hypothetischer” wordt. L’Équipe denkt dat maandag een beslissing valt en sluit ook uitstel niet uit.

Zondag schreef L’Équipe al over de voorzorgsmaatregelen die genomen zijn in het Parc des Princes, het stadion van PSG. Zo zouden alle stoeltjes gedesinfecteerd zijn. Borussia Dortmund verdedigt in Parijs een 2-1-voorsprong uit de eerste wedstrijd.