Seedorf: ’Ajax heeft kunnen voelen en proeven dat het kan’

„Ajax heeft niets te verliezen, en ik denk dat het spannend wordt”, zegt de voormalig middenvelder. Real Madrid verloor drie van de vier laatste wedstrijden, en dus weet Seedorf dat de druk er op zit bij de Koninklijke. „Maar als dit soort duels er aan komen, kan Real altijd iets speciaals uit zichzelf naar boven halen. De laatste wedstrijden waren de resultaten slechter dan dat het spel was”, weet de 87-voudig international van Oranje.

Agressiviteit

„Ajax heeft genoeg moraal en vertrouwen om goed te presteren. Ze hebben in de heenwedstrijd kunnen voelen en proeven dat het kan en daar moeten ze in geloven. Geloof is het begin van alle successen”, lacht de huidige bondscoach van Kameroen. „De agressiviteit die Ajax in de ArenA aan de dag legde, dat is wat je moet kunnen brengen. Zo moet het zijn als je op het hoogste niveau wat wil bereiken.”