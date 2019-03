’Na Monaco heb ik hardste gesprek met Max gehad’

Dat zegt zijn vader Jos in gesprek met verstappen.nl. „Het doel is natuurlijk om wereldkampioen te worden, maar je moet wel realistisch zijn. Het is ook het eerste jaar met Honda”, aldus de voormalig Formule 1-coureur, die denkt dat er mede door die samenwerking een positievere sfeer is bij Red Bull. „Dat gevoel heb ik wel, ja. Je merkt dat iedereen er klaar voor is en er zin in heeft.”

Probleem buitenwereld

Ondanks de lastige start van Verstappen vorig seizoen vond senior dat er met de jonge coureur zelf niet bijster veel aan de hand was. „Het was meer de buitenwereld die er een probleem van maakte. We hebben er wel over gepraat, maar dat doen we over alles. Na Monaco (waar Verstappen zich door een fout in de laatste vrije training zich niet kwalificeerde en achteraan moest starten, red.) heb ik misschien wel het hardste gesprek met hem gehad. Het zijn vooral details waar we het over hebben. Als je dan ziet hoe hij dit jaar begint, is dat gewoon perfect.”

Truc

Verstappen zag zijn zoon het seizoen in goede vorm eindigen, met onder meer zes podiumplaatsen in de laatste zeven races. „Max moet wel altijd risico nemen om dat resultaat te krijgen. En als je risico’s gaat nemen, kan er van alles gebeuren. Dan is het ook makkelijker als je op de eerste rij start, omdat je dan niet zoveel risico hoeft te nemen. Dat is eigenlijk de truc. Maar hij heeft het ontzettend goed gedaan. En het inhalen, daar is Max echt wel de beste in.”

Bekijk ook: Verhoudingen tussen Verstappen en Gasly zijn duidelijk

’Niet weer op die manier’

Jos Verstappen, zelf net 47 geworden, mist het naar eigen zeggen niet dat hij zelf niet meer aan de karts sleutelt. „Het was een super mooie tijd met Max en alles wat we gedaan hebben, maar ik denk niet dat ik het nu weer op die manier zou kunnen doen. Het heeft me zoveel energie gekost. Ik had het er deze week toevallig nog met hem over en hij zei: ’Pap, wat wij er toch voor gedaan hebben, ik denk dat ik het niet meer zou doen.’ Je groeit natuurlijk in dat hele wereldje en het was een hele leuke tijd, maar ik vind het goed zo.”

Bekijk ook: Ongelukkige Verstappen sluit testdag af in garage