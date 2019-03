O’Sullivan ondanks akkefietje met scheidsrechter naar kwartfinale

De 43-jarige O’Sullivan begon sterk aan de openingspartij van dit toernooi, waaraan de top-16 van de ranglijst mag meedoen om de hoofdprijs van circa 130.000 euro. In recordtempo stond er 3-0 voor The Rocket op het scorebord en wist hij zijn 995e break van 100 punten of meer te maken en nadert hij de magische grens van 1000 centuries.

Aanvaring

In het vierde frame ontstond er een incident tussen O’Sullivan en de scheidsrechter. De Engelsman moest uit een snooker zien te komen en maakte daarbij een fout. Hawkins liet de ballen terug leggen en The Rocket moest een nieuwe poging doen. Maar de scheidsrechter had de grootste moeite om alle ballen weer op de juiste plaats te krijgen en O’Sullivan, die in het verleden al eens een aanvaring met de arbiter heeft gehad, weigerde zijn medewerking.

The Rocket speelde daarna zichtbaar gefrustreerd en wist nauwelijks meer in zijn ritme te komen. Hawkins profiteerde daar slim van, maar moest toch een nederlaag incasseren. In de kwartfinale speelt O’Sullivan tegen de winnaar van de partij tussen Mark Selby en John Higgins.