Sol ’bang en verdrietig’ om duels met Chelsea

De van Willem II overgekomen spits moet een operatie aan een schouder ondergaan en kan waarschijnlijk twee maanden niet spelen. Sol mist daardoor onder meer de dubbele ontmoeting met Chelsea in de achtste finales van de Europa League.

De Spanjaard liep de blessure het afgelopen weekeinde op in een competitiewedstrijd. „Mijn bangste vermoedens kwamen bij onderzoek in het ziekenhuis uit. Een operatie is noodzakelijk. Ik ben zeer verdrietig.” Sol stapte in januari over van Willem II naar Dinamo.